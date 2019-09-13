Определен город проведения Европейского олимпийского отборочного турнира по борьбе.

Об этом командированному в столицу Казахстана Нур-Султан сотруднику Report сообщил исполняющий обязанности президента Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев.

По его словам, на заседании бюро Объединённого мира борьбы было принято решение об организации турнира в венгерской столице Будапеште. Турнир в 2021 году пройдет в норвежской столице Осло, в 2022 году - в российском Красноярске.

Отметим, что в марте 2020 года будет проведен Европейский олимпийский отборочный турнир. Среди претендентов на город проведения турнира был и Баку. Мировой отборочный турнир состоится в апреле 2020 года в столице Болгарии Софии. Финалисты турнира во всех весовых категориях получат лицензии к Летним олимпийским играм Токио 2020.