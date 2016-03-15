ООН лишила Шарапову статуса посла доброй воли

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций (ООН) решила приостановить сотрудничество с российской теннисисткой Марией Шараповой, которая была послом доброй воли организации в течение девяти лет, сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

"Программа развития ООН благодарна Шараповой за ее поддержку нашей работы. Тем не менее в свете последних событий мы приняли решение приостановить работу Шараповой в роли посла доброй воли и отменить все запланированные мероприятия на период расследования", - заявил пресс-секретарь организации.

7 марта спортсменка призналась в применении запрещенного препарата - мельдония. Первое слушание по ее делу состоится 23 марта. Ей грозит дисквалификация на срок до четырех лет.