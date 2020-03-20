​Олимпийский огонь доставлен в Японию

Олимпийский огонь был благополучно доставлен в пятницу из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, самолет совершил посадку на час раньше, чем планировалось, однако из-за сильного ветра, нарушившего движение транспорта в регионе, мероприятие началось с заметным опозданием.

В церемонии принимают участие председатель организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, председатель Национального олимпийского комитета Японии и глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Ёсида.

После приветственных речей Ёсида и Номура вместе зажгли огонь в чаше, напоминающей цветок сакуры.

Отметим, что церемония зажжения огня XXXII летних Олимпийских игр прошла 12 марта без участия болельщиков. Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.