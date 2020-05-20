Олимпийский чемпион Азербайджана: В зале буду порхать как бабочка

Радик Исаев https://report.az/storage/news/768f06de7b58b923324c2f7db26fdc7a/f3bf3ddc-b45b-4047-9c83-bd1962c133cb_292.jpg

"В Дагестане режим карантина. Все сидят по домам".

Об этом Report заявил азербайджанский тхэквондист Радик Исаев. Находящийся сейчас в Ахтынском районе Дагестанской Республики, в России 31-летний спортсмен сказал, что ни он сам, ни члены его семьи и родственники не заразились коронавирусом.

Олимпийский чемпион сообщил, что вирусом заразился его близкий друг. Он добавил, что этот человек был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония: "Мой друг пока в постели и тяжело дышит".

Титулованный спортсмен сказал, что после открытия границ хочет вернуться в Азербайджан, и пошутил, что "после возвращения будет порхать как бабочка в тренировочном зале".

Исаев сказал, что ситуация с коронавирусом в Дагестане плохая, и большинство заражено вирусом.

Отметим, что Радик Исаев завоевал золотую медаль на Летних олимпийских играх в Рио в 2016 году. Он стал чемпионом мира в 2015 году и чемпионом Европы в 2014 и 2018 годы. Тхэквондист также завоевал золотую медаль на Европейских играх Баку-2015 и Играх исламской солидарности Баку-2017.