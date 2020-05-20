Олимпийский чемпион Азербайджана перенес коронавирус - ЭКСКЛЮЗИВ

Шариф Шарифов https://report.az/storage/news/1ce11af8eca270a2c96db358754104dc/e90a31c2-a285-4d22-a9b4-02601a807262_292.jpg

Азербайджанский борец, чемпион Европы, мира и Олимпийских игр по вольной борьбе Шариф Шарифов перенес коронавирус.

Об этом Report сообщил сам 32-летний спортсмен. Находящийся в настоящее время в столице Дагестана, Махачкале, борец сообщил, что и члены его семьи пострадали от пандемии.

Он сказал, что уже все в порядке: "Я и сам заразился этим вирусом. Заболела вся моя семья – я, супруга, мать, отец и сестра. Словно все передали друг другу. Это не обычный грипп, опасный вирус. Мою мать даже разместили в реанимационный отдел больницы с диагнозом двусторонняя пневмония легких. Она была выписана домой 19 мая. В отличие от матери, я легко перенес болезнь. У меня были только температура и боли".

Шарифов сказал, что вот уже неделю как выздоровел, чувствует себя хорошо.

Отметим, что Шариф Шарифов стал чемпионом мира в 2011 году, олимпийским чемпионом – в 2012 году (в категории 84 кг), и чемпионом Европы – в 2019 году (в категории 92 кг). На прошлогоднем чемпионате мира в столице Казахстана, Нур-Султане, от завоевал серебряную медаль (97 кг) и получил лицензию на Летние олимпийские игры в Токио в 2020 году.