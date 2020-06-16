Олимпийские игры в Токио-2020 могут снова перенести

Директор оргкомитета летних олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси допускает, что игры снова могут отложить.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее Олимпиаду перенесли на следующий год из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

"Прежде всего мы стремимся к тому, чтобы провести игры летом 2021 года. Отмены игр абсолютно необходимо избежать. Так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира", - сказал Такахаси.

"Но если весной станет понятно, что проведение Олимпиады в июле-августе проблематично, мы должны еще раз проработать продление с Международным олимпийским комитетом", - отметил он.

Отметим, что летние олимпийские игры в Токио-2020 было решено провести 23 июля - 8 августа, Паралимпийские игры - 24 августа - 5 сентября 2021 года.