Олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали на восемь лет за допинг

Олимпийский чемпион в эстафете 4x400 м американский бегун Гил Робертс дисквалифицирован на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил.

Олимпийский чемпион в эстафете 4x400 м американский бегун Гил Робертс дисквалифицирован на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

Робертс сдал положительную допинг-пробу на остарин 20 сентября 2023 года. Период дисквалификации отсчитывается с 18 октября 2023 года, со дня временного отстранения спортсмена. Все результаты, показанные бегуном после 20 сентября 2023 года, аннулированы.

Робертс получил увеличенный срок дисквалификации, поскольку это было его второе нарушение антидопинговых правил за последние 10 лет. В декабре 2022 года он был дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Тогда допинг-проба спортсмена дала положительный результат на андарин и остарин.

Анализ USADA установил, что запрещенные вещества попали в организм Робертса после употребления пищевой добавки, на этикетке которой не было указано о наличии в ней андарина и остарина.