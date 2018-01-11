Олимпийский призер впал в кому

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Серебряный призер Летних олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по велосипедному спорту BMX Йелле ван Горком впал в кому.

Как сообщает Report со ссылкой на Frans Press, 27-летний голландский спортсмен пострадал во время тренировки.

У госпитализированного в тяжелом состоянии переломы костей лицевого скелета и ребер. Кроме того, у него повреждены печень, селезенка и почка.

Отметим, что чемпионат мира по велосипедному спорту BMX пройдет в этом году в Баку 5 - 9 июня.