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    Олимпийский призер впал в кому

    Йелле ван Горком пострадал во время тренировки

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Серебряный призер Летних олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по велосипедному спорту BMX Йелле ван Горком впал в кому.

    Как сообщает Report со ссылкой на Frans Press, 27-летний голландский спортсмен пострадал во время тренировки.

    У госпитализированного в тяжелом состоянии переломы костей лицевого скелета и ребер. Кроме того, у него повреждены печень, селезенка и почка.

    Отметим, что чемпионат мира по велосипедному спорту BMX пройдет в этом году в Баку 5 - 9 июня. 

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