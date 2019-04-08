Олимпийский призер Азербайджана отклонил приглашение на турнир по профессиональному боксу

Олимпийский призер Азербайджана Теймур Мамедов не хочет продолжать карьеру в профессиональном боксе.

Об этом Report сообщил сам 26-летний спортсмен.

Он отметил, что получил приглашение принять участие в турнире по профессиональному боксу в Германии, однако его ответ был отрицательным. Мамедов объяснил свой отказ нежеланием быть вдали от семьи.

Отметим, что Теймур Мамедов - бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Т.Мамедов завершил некоторое время назад любительскую карьеру боксера. Он является победителем чемпионата Европы и I Европейских игр "Баку 2015", серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира.