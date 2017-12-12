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    Олимпийский комитет России разрешил участие местным спортсменам в Олимпиаде под нейтральным флагом

    Решение было принято единогласно

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Олимпийское собрание Олимпийского комитета России разрешило российским спортсменам выступать в нейтральном статусе на Зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение было принято единогласно.

    Каждый спортсмен сам примет окончательное решение по поводу участия в Олимпиаде Пхенчхан-2018.

    Некоторое время назад президент России Владимир Путин также отметил, что руководство страны не будет препятствовать участию спортсменов в Зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

    Отметим, что сборная России была отстранена от Зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в Южной Корее. Тем не менее, спортсмены, в крови которых не был обнаружен допинг, могут принять участие в Играх под нейтральным флагом.

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