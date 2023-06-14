Олимпийский чемпион умер в возрасте 66 лет

Американский легкоатлет и тренер Харви Гланс ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Американский легкоатлет и тренер Харви Гланс ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики США.

Известный в прошлом спортсмен скончался в понедельник после перенесенного сердечного приступа.

Харви Гланс - победитель Кубка мира, чемпион и призер Панамериканских игр, чемпион мира, чемпион летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале, рекордсмен мира. Гланс дважды повторил мировой рекорд в беге на 100 м (9,9 с): сперва 3 апреля 1976 года в Колумбии, а месяц спустя в Батон-Руже.