О нас

Олимпийский чемпион умер в возрасте 66 лет

Олимпийский чемпион умер в возрасте 66 лет Американский легкоатлет и тренер Харви Гланс ушел из жизни в возрасте 66 лет.
Индивидуальные
14 июня 2023 г. 22:20
Олимпийский чемпион умер в возрасте 66 лет

Американский легкоатлет и тренер Харви Гланс ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики США.

Известный в прошлом спортсмен скончался в понедельник после перенесенного сердечного приступа.

Харви Гланс - победитель Кубка мира, чемпион и призер Панамериканских игр, чемпион мира, чемпион летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале, рекордсмен мира. Гланс дважды повторил мировой рекорд в беге на 100 м (9,9 с): сперва 3 апреля 1976 года в Колумбии, а месяц спустя в Батон-Руже.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Olimpiya çempionu 66 yaşında vəfat edib

Экслюзивные новости

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi