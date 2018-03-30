Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец вольного стиля, член национальной сборной Азербайджана, олимпийский чемпион Тогрул Аскеров не примет участия в чемпионате Европы.

Об этом Report сообщил сам 26-летний спортсмен.

Он отметил, что после завершения срока дисквалификации по допингу он примет участие в различных турнирах.

Аскеров подчеркнул, что основная цель в том, чтобы отправиться на чемпионат мира будучи готовым:

"17 апреля истекает срок моей годичной дисквалификации. За истекший период я не бездействовал, продолжал тренировки. Впереди есть 3-4 турнира, в первых двух из них я планирую принять участие. Для меня главное соревнование - это чемпионат мира, который пройдет в октябре. Я должен быть полностью готов к мундиалю".

Победитель Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне добавил, что нет необходимости в операции из-за полученной им травмы в области шеи. Спортсмен отметил, что операция отложена:

"Врачи сказали что я еще молод и не рекомендовали проведение операции".

Аскеров сказал, что самая большая его мечта - стать олимпийским чемпионом во второй раз:

"На этом пути я сделаю все, что необходимо. Главное - есть желание. Несмотря на год дисквалификации я снова тот же человек. Мне не 30 лет, чтобы думать о том, что поздно. Меня ждут еще большие соревнования. Я занят восстановлением своей формы".

Отметим, что Чемпионат Европы пройдет 30 апреля - 6 мая в российском городе Каспийск, Чемпионат мира - 20-28 октября в столице Венгрии Будапеште.