Олимпийский чемпион снялся с велогонки "Тур де Франс"

Словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, принял решение сняться с престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс", чтобы сосредоточиться на восстановлении от травм.

Словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, принял решение сняться с престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс", чтобы сосредоточиться на восстановлении от травм.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

"Я покидаю тур, чтобы позволить моим травмам зажить должным образом. После разговора с командой мы решили, что я не выйду на старт сегодня. Я горжусь своим вкладом в нынешнее положение и верю, что команда реализует наши амбиции. Спасибо всем за вашу огромную поддержку", - приводит комментарий Роглича пресс-служба команды.

В общем зачете Роглич после 14 этапов занимал 21-е место. Лидером зачета является датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma. На втором месте идет словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, тройку лидеров замыкает британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers.