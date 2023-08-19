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Олимпийский чемпион: Приветствую проведение чемпионата мира в Азербайджане

Олимпийский чемпион: Приветствую проведение чемпионата мира в Азербайджане Президент Федерации стрельбы Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Ахмед ибн Мухаммад ибн Хашер Аль Мактум в числе тех, кто наблюдает за проходящим в Баку 53-м чемпионатом мира по стрельбе.
Индивидуальные
19 августа 2023 г. 17:54
Олимпийский чемпион: Приветствую проведение чемпионата мира в Азербайджане

Президент Федерации стрельбы Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Ахмед ибн Мухаммад ибн Хашер Аль Мактум в числе тех, кто наблюдает за проходящим в Баку 53-м чемпионатом мира по стрельбе.

Бывший спортсмен, олимпийский чемпион 2004 года по стрелковому спорту ответил на вопросы Report.

- Хотелось бы узнать, какое впечатление произвел на вас Азербайджан?

- Это мой второй визит в вашу страну. Гражданам моей страны очень нравится Азербайджан, и я в их числе. Ваша страна прекрасна не только в определенный сезон, но и круглый год. Здесь красиво и летом, и зимой. В Азербайджане есть все для прекрасного отдыха: природа, горы, леса, озера, реки.

- Как бы вы оцениваете организацию мундиаля?

- Прежде всего, я приветствую проведение такого масштабного соревнования в Азербайджане. Сюда приехали участники и представители федераций из более чем 100 стран. Оргкомитет продемонстрировал великолепную работу. Система работает как швейцарские часы. Это чувствуется с первых минут.

- Что можете сказать о месте проведения соревнований?

- Сам центр совершенен. Здесь созданы все условия для спортсменов. Отсюда и высокие результаты и баллы. Интересно, что все виды стрельбы сосредоточены в одном месте. Здесь спортсмены могут видеть друг друга, знакомиться, завязывать отношения. Это тот фактор, который делает спорт краше.

- Вы в прошлом были профессиональным стрелком. Занимаетесь ли сейчас этим видом спорта?

- Я золотой медалист Олимпийских игр в Афинах. Кроме того, я 6 раз выигрывал Кубок мира. Профессиональную карьеру завершил в 2005 году. Сейчас я отдыхаю и забочусь о своей семье.

- На чемпионате мира есть стрелки из ОАЭ. Каковы их шансы на победу?

- Мы отобрали лучших спортсменов. Но их подготовка не на столь высоком уровне, чтобы конкурировать со стрелками из других стран. В настоящее время стоящая перед нами главная задача - привлечь молодежь и добиться ее развития.

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Версия на английском языке Olympic champion welcomes the hosting of the world championship in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Olimpiya çempionu: "Dünya çempionatının Azərbaycanda keçirilməsini alqışlayıram"

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