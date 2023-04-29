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Олимпийский чемпион приехал в Баку посмотреть Гран-при Азербайджана

Олимпийский чемпион приехал в Баку посмотреть Гран-при Азербайджана Известный велосипедист-ветеран, олимпийский чемпион из Казахстана Александр Винокуров приехал в Баку, чтобы посмотреть Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Индивидуальные
29 апреля 2023 г. 00:08
Олимпийский чемпион приехал в Баку посмотреть Гран-при Азербайджана

Известный велосипедист-ветеран, олимпийский чемпион из Казахстана Александр Винокуров приехал в Баку, чтобы посмотреть Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщили Report в Федерации велосипедного спорта Азербайджана, гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили представители федерации и члены национальной сборной.

А. Винокуров выразил признательность руководству федерации за оказанное внимание: "Я болею за пилота команды "Феррари" Шарля Леклера. Я здесь, чтобы поддержать его. Я живу в Монако, где также проходят гонки Формулы-1. Знаю, что организовать Гран-при на городских трассах очень сложно, однако Азербайджан профессионально справляется с этим", - сказал олимпийский чемпион.

Он добавил, что находится в Азербайджане не впервые и выразил удовлетворение уровнем гостеприимства в стране.

"Я приезжаю в Азербайджан не в первый раз. Хочу встретиться с президентом Федерации велоспорта Азербайджана и обсудить совместное сотрудничество в направлении дальнейшего развития велоспорта в Азербайджане", - заключил А.Винокуров.

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