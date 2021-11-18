Олимпийский чемпион попал в больницу после нападения собак

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Симен Хегстад Крюгер заявил, что попал в больницу после нападения собак, передает Report.

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Симен Хегстад Крюгер заявил, что попал в больницу после нападения собак, передает Report.

"Я был на тренировке, встретил двух маленьких собак, они бегали и играли, но потом внезапно напали на меня. Я не боялся и не кричал, был больше удивлен. Но у меня не было шанса уйти, потому что их было две. Укусы были довольно болезненными", - цитирует спортсмена Verdens Gang .

Лыжник отметил, что владельцам собак, которые являются дрессировщиками, не удалось удержать животных. Крюгер сказал, что после инцидента ему пришлось пойти в больницу, где ему сделали прививку от столбняка.

По словам Крюгера, ему повезло, что это был один из видов терьеров, а не собаки более крупной породы.

Норвежец является двукратным победителем зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в скиатлоне и эстафете 4 по 10 километров. Также он взял серебро в индивидуальной гонке.