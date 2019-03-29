Олимпийский чемпион Азербайджана по вольной борьбе приступил к тренировкам

Олимпийский чемпион Азербайджана по вольной борьбе Тогрул Аскеров приступил к тренировкам.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев.

По его словам, Аскеров под руководством личного тренера Эльчина Зейналова работает в Гяндже в частном порядке. Он добавил, что титулованный спортсмен примкнет к коллективным тренировкам до чемпионата мира, организуемого в столице Казахстана, Нур-Султане.

Н.Алиев также сообщил, что женщина-борец Мария Стадник не поедет на чемпионат Европы из-за травмы.

Представитель Федерации поделился ожиданиями от чемпионата Европы: "Коллектив можно оценить положительно. Мы надеемся, что этот состав достойно представит страну. Мы ждем высоких результатов от наших борцов. Наша основная цель – чемпионат мира, потому что он даст лицензию на олимпиаду".

Отметим, что чемпионат Европы состоится 8-14 апреля. В соревновании в целом примут участие 28 спортсменов из Азербайджана.