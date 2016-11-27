Oлимпийский чемпион Олег Верняев расказал о предложениях России и Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Oлимпийский чемпион Олег Верняев стал гостем программы "А у вас крепкие нервы?" на телеканале NewsOne.

Как передает Report, в ходе программы гости, в том числе и Верняев, отвечают на провокационные вопросы детей. Так, на этот раз говорили о карьере спортсмена, его пристрастиях в спорте кроме гимнастики, победе на Олимпийских играх и о многом другом.

Одним из первых вопросов стала правдивость информации о предложениях России и Азербайджана сменить Верняеву гражданство и выступать за них на Олимпийских играх.

Не только от них, но и от Германии. Сейчас опять поступают предложения. Поэтому, это правда… Раз уж выпала у нас такая миссия - восстанавливать уровень той гимнастики, который был в Украине лет десять назад, когда наша команда выигрывала медали на любых соревнованиях. Поэтому, вот теперь я стараюсь это делать", - заявил Верняев.