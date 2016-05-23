Олимпийский чемпион Майкл Даймонд был арестован

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Двукратный олимпийский чемпион по стендовой стрельбе австралиец Майкл Даймонд был арестован и обвинен в вождении автомашины в нетрезвом состоянии. Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

По информации, полицию вызвали жители городка Нелсон-Бэй (штат Новый Южный Уэльс), обеспокоенных происходившей шумной ссорой 44-летнего Даймонда и его брата.

Прибывшие на место происшествия полицейские попросили стоявшего рядом со своей автомашиной Даймонда пройти тест на алкогольное опьянение, но тот отказался. После этого один из стражей порядка провел досмотр этой автомашины и обнаружил винтовку и 150 патронов.

Даймонда доставили в полицейский участок и заставили пройти тест - в результате медики установили, что уровень алкоголя в его крови более чем в три раза превышал допустимую норму. Спортсмену предъявили обвинения в вождении автомашины в нетрезвом состоянии и неправильном хранении оружия.

Даймонд был отпущен под залог и предстанет перед судом в начале июня. Он также временно лишен водительских прав и лицензии на хранение оружия.



