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    Олимпийский чемпион из США дисквалифицирован после скандала в Рио

    В ходе расследования выяснилось, что Райана Лохте и его коллег не грабили

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Олимпийский чемпион по плаванию американец Райан Лохте отстранен от участия в соревнованиях на десять месяцев из-за инцидента с ограблением на Играх в Рио-де-Жанейро. 

    Как сообщает Report со ссылкой на AFP, данное решение принято совместно Международным олимпийским комитетом (МОК), Олимпийским комитетом США и Федерацией плавания США.

    Cпортсмен также пропустит Чемпионат мира, который состоится в июле следующего года в Будапеште. 

    Лохте во время Олимпиады заявил, что его вместе с тремя партнерами по сборной США - Джимми Фейгеном, Джеком Конгером и Гуннаром Бентцем - ограбили неизвестные. Однако в результате расследования выяснилось, что ограбления не было. Впоследствии Лохте признался во лжи и принес извинения.

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