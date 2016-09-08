Олимпийский чемпион из США дисквалифицирован после скандала в Рио

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Олимпийский чемпион по плаванию американец Райан Лохте отстранен от участия в соревнованиях на десять месяцев из-за инцидента с ограблением на Играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, данное решение принято совместно Международным олимпийским комитетом (МОК), Олимпийским комитетом США и Федерацией плавания США.

Cпортсмен также пропустит Чемпионат мира, который состоится в июле следующего года в Будапеште.

Лохте во время Олимпиады заявил, что его вместе с тремя партнерами по сборной США - Джимми Фейгеном, Джеком Конгером и Гуннаром Бентцем - ограбили неизвестные. Однако в результате расследования выяснилось, что ограбления не было. Впоследствии Лохте признался во лжи и принес извинения.