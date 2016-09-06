Олимпийский чемпион Фарид Мансуров назначен на высокую должность в министерстве молодежи и спорта

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый заведующий спортивным отделом министерства молодежи и спорта.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Самайя Мамедова, отдел возглавит олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Фарид Мансуров.

Ранее эту должность занимал покойный Миркямиль Рагимов.

Ф.Мансуров является олимпийским чемпионом (Афины-2014), двукратным чемпионом мира (2007, 2009) и серебряным призером (2002), победителем посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева международного турнира "Золотое Гран При" (2009), чемпионом мира среди молодежи (2001), серебряным призером чемпионата мира среди подростков (1997), был главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбе в 2010-2011 гг.

С 2011 года Ф.Мансуров был вице-президентом по делам молодежи в Федерации борьбы Азербайджана.

По распоряжению президента Азербайджана в 2002 году он был удостоен медали "Терегги", а в 2004 году - ордена "Шохрат".