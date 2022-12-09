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Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг Чемпион Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро легкоатлет Гил Робертс дисквалифицирован на 16 месяцев после проваленного им теста на допинг.
Индивидуальные
9 декабря 2022 г. 02:50
Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Чемпион Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро легкоатлет Гил Робертс дисквалифицирован на 16 месяцев после проваленного им теста на допинг.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

Внесоревновательный образец мочи, который бегун сдал 19 мая, дал положительный результат на остарин и андарин. Дисквалификация отсчитывается с 3 июня.

33-летнему американцу удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм с пищевой добавкой. USADA приняло это во внимание и сократило срок дисквалификации до 16 месяцев.

Робертс выиграл олимпийское золото в 2016 году в беге 4×400 метров в составе мужской сборной США.

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