Олимпийский чемпион бобслеист Холкомб найден мертвым

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Олимпийский чемпион 2010 года по бобслею американец Стивен Холкомб найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк- Плэсиде (штат Нью-Йорк).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США.

О причинах смерти 37-летнего спортсмена на данный момент не сообщается.

Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды - в двойках и в четверках. Также в его активе пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.