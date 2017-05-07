 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Олимпийский чемпион бобслеист Холкомб найден мертвым

    О причинах смерти 37-летнего спортсмена на данный момент не сообщается

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Олимпийский чемпион 2010 года по бобслею американец Стивен Холкомб найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк- Плэсиде (штат Нью-Йорк).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США.

    О причинах смерти 37-летнего спортсмена на данный момент не сообщается.

    Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды - в двойках и в четверках. Также в его активе пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi