Олимпийский чемпион Азербайджана приступает к борьбе на ЧМ

Олимпийский чемпион Азербайджана приступает к соревнованиям на ЧМ

Еще один азербайджанский дзюдоист сегодня присоединится к соревнованиям в личном зачете чемпионата мира в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, на татами выйдет олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг).

В 1/16 финала ему предстоит встретиться с победителем пары Джаред Коссе (США) - Дженнаро Пирелли (Италия).

Отметим, что на чемпионате мира в личных соревнованиях Азербайджан представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях. Сборная страны также выступит в смешанном командном зачете. Азербайджанские дзюдоисты Зелим Цкаев (81 кг) и Эльджан Гаджиев (90 кг) завоевали бронзовые медали.