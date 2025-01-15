Олимпийские медали двух азербайджанских спортсменов оказались низкого качества

Медали, завоеванные двумя азербайджанскими спортсменами на летних Олимпийских играх в Париже, оказались низкого качества.

Медали, завоеванные двумя азербайджанскими спортсменами на летних Олимпийских играх в Париже, оказались низкого качества.

Об этом Report заявили тхэквондист, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Гашим Магомедов (58 кг) и борец греко-римского стиля, бронзовый призер олимпиады Хасрет Джафаров (67 кг).

Гашим Магомедов отметил, что хотя медаль хранилась в специальном футляре, со временем она начала портиться.

"На днях я решил взять медаль с собой на учебно-тренировочные сборы в Азербайджане, на случай, если она понадобится для какого-либо мероприятия. Однако, когда достал медаль из футляра, увидел, что качество награды ухудшилось. Я пришел к выводу, что медаль плохого качества", - сообщил спортсмен.

Хасрет Джафаров также заявил, что на его бронзовой медали стерлась часть покрытия, подчеркнув, что качество награды оставляет желать лучшего.

Директор департамента внешних связей Национального олимпийского комитета Азербайджана Анар Багиров в комментарии Report сообщил, что комитет осведомлен о проблеме и намерен изучить ситуацию с медалями Хасрета Джафарова, Гашима Магомедова и других спортсменов.

Отметим, что ранее более 100 спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Париже, вернули свои медали из-за их низкого качества. Летние Олимпийские игры проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года.