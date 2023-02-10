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Олимпийские комитеты Литвы и Чехии высказались за отстранение россиян от Олимпиады-2024

Олимпийские комитеты Литвы и Чехии высказались за отстранение россиян от Олимпиады-2024 Национальные олимпийские комитеты (НОК) Литвы и Чехии считают невозможным участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нынешних условиях.
Индивидуальные
10 февраля 2023 г. 19:00
Олимпийские комитеты Литвы и Чехии высказались за отстранение россиян от Олимпиады-2024

Национальные олимпийские комитеты (НОК) Литвы и Чехии считают невозможным участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нынешних условиях.

Как передает Report, об этом говорится в заявлениях НОК Литвы и Чехии, опубликованных на сайтах организаций.

"Олимпийский комитет Чехии однозначно поддерживает санкции против России и Беларуси, принятые Международным олимпийским комитетом (МОК) в прошлом году и действующие до сих пор. Мы не видим причин их менять, российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских играх. Уже в марте прошлого года мы поддержали позицию МОК, который рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц или не допускать их участия в международных спортивных мероприятиях", - говорится в заявлении чешского комитета.

При этом в организации отметили, что не станут выступать против участия спортсменов из своей страны в Олимпийских играх в случае допуска россиян: "Согласно Олимпийской хартии, наша роль заключается в обеспечении участия чешских спортсменов в Играх. Конечно, мы будем уважать волю каждого спортсмена, если кто-то из них решит не участвовать в Играх. Мы не будем принимать решения за них".

В НОК Литвы также считают недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже: "Мы не поддерживаем участие россиян и белорусов ни в парижской Олимпиаде, ни в каких-либо других спортивных мероприятиях, пока не завершится военный конфликт в Украине. Мы должны сделать все, чтобы на Олимпийских играх не было не нас, а их".

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Версия на английском языке Czech and Latvian Olympic Committees say they support Russia athletes' exclusion from Paris games

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