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Олимпийские игры-2024 станут первыми в истории, где будет соблюдено гендерное равенство

Олимпийские игры-2024 станут первыми в истории, где будет соблюдено гендерное равенство Утверждено изменение в боксерской программе летних Олимпийских игр.
Индивидуальные
2 апреля 2022 г. 01:28
Олимпийские игры-2024 станут первыми в истории, где будет соблюдено гендерное равенство

Утверждено изменение в боксерской программе летних Олимпийских игр.

Как сообщает Report, такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета.

Согласно новым правилам, весовые категории будут определены в программе Игр-2024 в Париже, Франция. На следующей Олимпиаде боксеры-мужчины будут соревноваться не в 8, а в 7 весовых категориях 51, 57, 63,5, 71, 80, 92, +92 кг. Вместо этого спортсменок был увеличен с 5 до 6: 50, 54, 57, 60, 66 и 75 кг.

В результате как у мужчин, так и у женщин на Играх будут представлены 124 боксера. Таким образом, впервые в истории бокса было обеспечено гендерное равенство.

Отметим, что парижская Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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