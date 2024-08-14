Олимпийские чемпионы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Члены делегации спортивной сборной Азербайджана, олимпийские чемпионы и призеры, участвовавшие в летних Олимпийских играх в Париже, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы.

Члены делегации спортивной сборной Азербайджана, олимпийские чемпионы и призеры, участвовавшие в летних Олимпийских играх в Париже, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, спортсмены также посетили Аллею шехидов, и возложили цветы к их могилам.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завершили соревнования с 7 медалями. На высшую ступень пьедестала почета поднялись дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг). Серебряными призерами стали тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг), боксер Альфонсо Домингес, бронзу завоевали греко-римский борец Хасрат Джафаров (67 кг) и борцы вольного стиля Георгий Мешвильдишвили (125 кг) и Магометхан Магомедов (97 кг).