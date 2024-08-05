Олимпийские чемпионы Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Азербайджанские дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, завоевавшие золотые медали на летних Олимпийских играх 2024 в Париже, посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Азербайджанские дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, завоевавшие золотые медали на летних Олимпийских играх 2024 в Париже, посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

Спортсмены возложили цветы к могиле великого лидера Гейдара Алиева и почтили его память. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем чемпионы посетили Аллею шехидов, почтили память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.