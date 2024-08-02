Олимпийская сборная Азербайджана по борьбе отправилась сегодня во Францию

Некоторые члены олимпийской сборной Азербайджана по борьбе отправились сегодня во Францию.
Как сообщает Report, борцы греко-римского стиля Мурад Мамедов (60 кг), Хесрет Джафаров (67 кг), Сянан Сулейманов (77 кг), Рафиг Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг), а также азербайджанская спортсменка Мария Стадник (50 кг) отправились в Париж для участия в летних Олимпийских играх.
В церемонии проводов в Международном аэропорту Гейдар Алиев приняли участие официальные лица Министерства молодежи и спорта, Федерации борьбы Азербайджана, тренеры, родственники спортсменов.
Мурад Мамедов и Сабах Шариати начнут борьбу 5 августа, Сянан Сулейманов и Мария Стадник - 6 августа, Хесрет Джафаров и Рафиг Гусейнов - 7 августа.
Отметим, что борцы вольного стиля, которые будут выступать в последние дни Олимпиады, отправятся в Париж 6 августа.