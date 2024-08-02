О нас

Олимпийская сборная Азербайджана по борьбе отправилась сегодня во Францию

Олимпийская сборная Азербайджана по борьбе отправилась сегодня во Францию Некоторые члены олимпийской сборной Азербайджана по борьбе отправились сегодня во Францию.
Индивидуальные
2 августа 2024 г. 17:19
Олимпийская сборная Азербайджана по борьбе отправилась сегодня во Францию

Некоторые члены олимпийской сборной Азербайджана по борьбе отправились сегодня во Францию.

Как сообщает Report, борцы греко-римского стиля Мурад Мамедов (60 кг), Хесрет Джафаров (67 кг), Сянан Сулейманов (77 кг), Рафиг Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг), а также азербайджанская спортсменка Мария Стадник (50 кг) отправились в Париж для участия в летних Олимпийских играх.

В церемонии проводов в Международном аэропорту Гейдар Алиев приняли участие официальные лица Министерства молодежи и спорта, Федерации борьбы Азербайджана, тренеры, родственники спортсменов.

Мурад Мамедов и Сабах Шариати начнут борьбу 5 августа, Сянан Сулейманов и Мария Стадник - 6 августа, Хесрет Джафаров и Рафиг Гусейнов - 7 августа.

Отметим, что борцы вольного стиля, которые будут выступать в последние дни Олимпиады, отправятся в Париж 6 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın güləş üzrə olimpiya komandasının yarısı Fransaya yollanıb

Самое читаемое

NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Известный украинский авторитет Олег Бакинский арестован в Баку
Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" арестован в Баку
1 августа 2024 г. 22:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi