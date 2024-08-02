Олимпийская сборная Азербайджана по борьбе отправилась сегодня во Францию

Некоторые члены олимпийской сборной Азербайджана по борьбе отправились сегодня во Францию.

Некоторые члены олимпийской сборной Азербайджана по борьбе отправились сегодня во Францию.

Как сообщает Report, борцы греко-римского стиля Мурад Мамедов (60 кг), Хесрет Джафаров (67 кг), Сянан Сулейманов (77 кг), Рафиг Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг), а также азербайджанская спортсменка Мария Стадник (50 кг) отправились в Париж для участия в летних Олимпийских играх.

В церемонии проводов в Международном аэропорту Гейдар Алиев приняли участие официальные лица Министерства молодежи и спорта, Федерации борьбы Азербайджана, тренеры, родственники спортсменов.

Мурад Мамедов и Сабах Шариати начнут борьбу 5 августа, Сянан Сулейманов и Мария Стадник - 6 августа, Хесрет Джафаров и Рафиг Гусейнов - 7 августа.

Отметим, что борцы вольного стиля, которые будут выступать в последние дни Олимпиады, отправятся в Париж 6 августа.