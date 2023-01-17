Олимпийская чемпионка: Великий лидер вникал во все тонкости в любом виде спорта

Гейдар Алиев вникал во все тонкости в любом виде спорта.

Гейдар Алиев вникал во все тонкости в любом виде спорта.

Об этом Report рассказала вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Земфира Мефтахетдинова, делясь своими воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

Золотая медалистка по стендовой стрельбе летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее рассказала, что первая встреча с гениальной личностью состоялась 5 марта 1995 года: "Это было очень крупное мероприятие. На нем вручались различные награды спортсменам. Наряду со мной, медалью "Терегги" была награждена группа спортсменов. Встречаться с такой гениальной личностью, получить награду из его рук - величайшая гордость не только для спортсмена, но и для каждого. Это давало нам, спортсменам, стимул к более серьезным успехам. Во время встречи не удалось нормально поговорить, поскольку спортсменов было очень много. Он меня поздравил, пожелал удачи. Я горжусь тем, что встречалась с великим лидером".

По ее словам, следующая встреча с общенациональным лидером состоялась в 2000 году: "Он принял нас до и после сиднейской Олимпиады. На этих играх Азербайджан впервые был представлен в стендовой стрельбе. Перед отъездом Гейдар Алиев сказал, что наша главная цель - принять участие в олимпиаде. Мне повезло, я выиграла золотую медаль, и в далекой Австралии прозвучал наш гимн. 18 октября общенациональный лидер провел встречу с ведущими спортсменами страны, вручил мне орден "Шохрат".

"Олимпийская чемпионка по гандболу Людмила Шубина рассказывала, что общенациональный лидер следил за всеми играми с их участием в "Монреале-1976". После Олимпиады он принял спортсменов. Там он задавал вопросы обо всех играх и даже интересовался забитыми голами", - подчеркнула официальный представитель НОК.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева" в связи со 100-летием со дня рождения великого лидера.