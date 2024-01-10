Олимпийская чемпионка: В мире наблюдается очень большой интерес к женскому спорту

В мире сегодня наблюдается очень большой интерес к женскому спорту.

В мире сегодня наблюдается очень большой интерес к женскому спорту.

Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции председатель жюри Фестиваля спортивных фильмов и национального телевидения Земфира Мефтахетдинова.

Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) и Федерации стрельбы Азербайджана, олимпийская чемпионка З.Мефтахетдинова отметила, что на проходящем в административном здании НОК мероприятии дан старт второму фестивалю: "В мире наблюдается очень большой интерес к женскому спорту. Женщины сейчас больше занимаются спортом. Международный олимпийский комитет также нацелен на то, чтобы не менее 50 процентов спортсменов были женщинами".

Вице-президент НОК выразила уверенность в том, что второй фестиваль будет более интересным, чем первый: "В этом вопросе важна пропаганда. Я обращалась в федерации по этому поводу".

Земфира Мефтахетдинова добавила, что фестиваль также способствует повышению интереса молодежи к спорту.