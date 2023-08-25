Олимпийская чемпионка: Уют и красота Баку пришлись мне по душе

В проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе принимает участие сильнейший стрелок Италии Джессика Росси.

В проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе принимает участие сильнейший стрелок Италии Джессика Росси.

Как сообщает Report, завоевавшая золотую медаль на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне 31-летняя спортсменка также является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, победительницей Европейских игр и Кубка мира.

В интервью журналистам Дж.Росси рассказала о своих успехах и главных секретах этого вида спорта.

- Было бы интересно услышать ваши впечатления об Азербайджане, который вы посещаете не впервые.

- Это мой четвертый визит в Азербайджан. Честно говоря, у меня не было возможности прогуляться по многим местам в Баку. Могу упомянуть лишь Ичеришехер, от которого веет историей. Во время одного из посещений в Баку проходили соревнования Формулы-1. В целом, мне здесь очень нравится.

- Участники чемпионата высоко оценили Бакинский стрелковый центр. Чем он отличается?

- Я была во многих стрелковых центрах мира. Могу сказать, что Бакинский стрелковый центр - один из лучших. Мне здесь особенно нравится, потому что стендовая стрельба, стрельба из пистолета и винтовки проходят на одной территории. К тому же отель находится неподалеку. Стрельбища находятся в отличном состоянии с технической точки зрения. Одним словом, уют и красота Баку пришлись мне по душе.

- В каком возрасте вы начали заниматься стрельбой?

- Мне было 12 лет.

- Почему вы выбрали стрельбу, а не такие популярные среди девушек виды спорта, как гимнастика, плавание, волейбол, гандбол?

- Потому что мой отец занимался стрельбой и с детства брал меня с собой на полигоны. Меня с детства больше интересовали винтовки.

- Что нужно сделать, чтобы стать успешным стрелком? Сколько часов в день вы тренируетесь?

- Обычно я тренируюсь 5-6 часов в день. В зимние месяцы времени на стрельбу отводится меньше, я больше сосредотачиваюсь на занятиях спортом в помещении. Если обычно я занимаюсь стрельбой по 5-6 часов 5-6 дней в неделю, то перед большими турнирами мне приходится уделять тренировкам еще больше времени.

- В 2012 году, когда вам было 20 лет, вы завоевали золотую медаль на летних Олимпийских играх в Лондоне. Вы были удивлены таким успехом?

- Тогда я была в идеальной форме и даже стала чемпионкой мира за год до Олимпиады. Я уверенно участвовала в Олимпийских играх и была нацелена завоевать медаль. Даже думала побить мировой рекорд. Хотя я и завоевала золотую медаль, желание установить новый рекорд не сбылось.

- Золото 2012 года пока что первое и последнее. Что помешало вам завоевать медали на Олимпиадах в Рио и Токио?

- У каждого соревнования своя история. Да, успех в Лондоне незабываем. Конечно, мне хотелось добиться таких же успехов и на следующих турнирах. Я была очень близка к финалу на Рио-2016. Однако из-за изменения правил осталась без медали. На Олимпиаде в Токио мне не хватило одного очка, чтобы выйти в финал. Если посмотреть на общие результаты, не думаю, что выступления на Олимпиадах были безуспешными.

- В чем секрет хорошего стрелка?

- Очень важно быть привязанным к этому делу. Важны упорство и характер, а главное, серьезный подход к тренировкам.

- Вы видите, какие условия созданы для азербайджанских девушек-стрелков. Однако они еще неопытные. Какой совет вы можете дать им как успешная спортсменка?

- В спорте очень важна решимость. Советую им усердно тренироваться и не падать духом после проигрыша. Каждое соревнование само по себе - отличный опыт. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки…