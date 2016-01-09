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    Олимпийская чемпионка призналась в употреблении допинга

    Риа Сталман в последние годы своей карьеры принимала запрещенные препараты

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка 1984 года в метании диска голландка Риа Сталман призналась, что использовала допинг во время своей карьеры.

    Как сообщает Report, об этом спортсменка рассказала в интервью телекомпании NOS.

    По словам 64-летней бывшей спортсменки, последние 2,5 года своей карьеры она постоянно применяла анаболические стероиды.

    Сталман завершила карьеру в возрасте 32 лет сразу после победы на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

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