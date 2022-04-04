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Олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры 23-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам сделала объявление о завершении карьеры.
Индивидуальные
4 апреля 2022 г. 21:15
Олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры

23-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам сделала объявление о завершении карьеры.

Как передает Report, об этом пишет портал The Times of Israel.

"Сегодня объявляю о своем уходе из соревнований. Спортсмены должны знать, когда уходить на пенсию, и, что касается меня, я исполнила свою мечту. Достигла своего профессионального пика и решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы продолжить тот же путь, но на этот раз с другой стороны мата", - сказала спортсменка.

Сообщается, что гимнастка планирует работать в тренерском штабе сборной Израиля.

Ашрам - первая представительница Израиля, которой удалось завоевать золотую медаль на Олимпиаде.

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Версия на азербайджанском языке Olimpiya çempionu 23 yaşında karyerasını bitirib

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