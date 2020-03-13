​Олимпиаду могут отменить

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не стал полностью исключать возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио — 2020 из-за пандемии коронавируса.

Об этом Report передает со ссылкой на международную прессу.

"Будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Нельзя забывать о проблемах с квалификационными соревнованиями Олимпиады. В некоторых видах спорта они по-прежнему не завершены, а значит, находятся под угрозой. В таких условиях мы вынуждены крайне гибко реагировать на проблемы.

Очень рассчитываем на то, что 24 июля пройдёт торжественная церемония открытия Олимпийских игр. У нас есть четыре с половиной месяца, и мы намерены использовать их, чтобы Игры прошли без всяких проблем", — цитирует Баха Kicker.

Летние Олимпийские игры — 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа.