Олимпиада-2018: Количество завоевавших медали стран достигло 23-х - ТАБЛИЦА

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Количество стран, завоевавших медали на XXIII Зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан, достигло 23-х.

Как сообщает Report, в 10-й день соревнований в список медалистов также попали Беларусь и Великобритания.

В то время, как белорусская лыжница завоевала золото по фристайлу, Великобритания довольствовалась бронзовой медалью по скелетону.

В целом, сегодня по 6 видам завоевано 7 комплектов медалей.