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    Олимпиада-2018: Количество завоевавших медали стран достигло 23-х - ТАБЛИЦА

    Беларусь и Великобритания завоевали первые медали

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Количество стран, завоевавших медали на XXIII Зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан, достигло 23-х.

    Как сообщает Report, в 10-й день соревнований в список медалистов также попали Беларусь и Великобритания.

    В то время, как белорусская лыжница завоевала золото по фристайлу, Великобритания довольствовалась бронзовой медалью по скелетону.

    В целом, сегодня по 6 видам завоевано 7 комплектов медалей.

    Очередность    Страны Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Всего
    1. Германия 9 2 4 15
    2. Норвегия 6 8 5 19
    3. Голландия 6 5 2 13
    4. США 5 1 2 8
    5. Канада 4 5 4 13
    6. Швеция 4 2 0 6
    7. Франция 3 2 2 7
    8. Австрия 3 1 4 8
    9. Италия 2 1 3 6
    10. Южная Корея 2 0 1 3
    11. Швейцария 1 3 1 5
    12. Беларусь 1 0 0 1
    13. Япония 0 4 3 7
    14. Китай 0 3 1 4
    15. Олимпия (Россия) 0 2 6 8
    16. Чехия 0 2 2 4
    17. Австралия 0 2 1 3
    18. Словакия 0 2 0 2
    19. Словения 0 1 0 1
    20. Финляндия 0 0 3 3
    21. Испания 0 0 1 1
    21. Великобритания 0 0 1 1
    21. Казахстан 0 0 1 1
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