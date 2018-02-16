Олимпиада-2018: Количество завоевавших медали стран достигло 23-х - ТАБЛИЦА

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Количество стран, завоевавших медали на XXIII Зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан, достигло 23-х.
Как сообщает Report, в 10-й день соревнований в список медалистов также попали Беларусь и Великобритания.
В то время, как белорусская лыжница завоевала золото по фристайлу, Великобритания довольствовалась бронзовой медалью по скелетону.
В целом, сегодня по 6 видам завоевано 7 комплектов медалей.
|Очередность
|Страны
|Всего
|1.
|Германия
|9
|2
|4
|15
|2.
|Норвегия
|6
|8
|5
|19
|3.
|Голландия
|6
|5
|2
|13
|4.
|США
|5
|1
|2
|8
|5.
|Канада
|4
|5
|4
|13
|6.
|Швеция
|4
|2
|0
|6
|7.
|Франция
|3
|2
|2
|7
|8.
|Австрия
|3
|1
|4
|8
|9.
|Италия
|2
|1
|3
|6
|10.
|Южная Корея
|2
|0
|1
|3
|11.
|Швейцария
|1
|3
|1
|5
|12.
|Беларусь
|1
|0
|0
|1
|13.
|Япония
|0
|4
|3
|7
|14.
|Китай
|0
|3
|1
|4
|15.
|Олимпия (Россия)
|0
|2
|6
|8
|16.
|Чехия
|0
|2
|2
|4
|17.
|Австралия
|0
|2
|1
|3
|18.
|Словакия
|0
|2
|0
|2
|19.
|Словения
|0
|1
|0
|1
|20.
|Финляндия
|0
|0
|3
|3
|21.
|Испания
|0
|0
|1
|1
|21.
|Великобритания
|0
|0
|1
|1
|21.
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
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