Олимпиада-2018: Германия сохранила лидерство, Норвегия поднялась на вторую строчку - ТАБЛИЦА

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на XXIII Зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан в 7 видах спорта завоеваны 9 комплектов медалей.
Как сообщает Report, по итогам 9-го дня соревнований, Германия сохранила лидерство. Норвегия же превзошла Голландию и поднялась на вторую строчку. По количеству медалей лидируют скандинавы.
|Очередность
|
|1.
|Германия
|9
|2
|4
|15
|2.
|Норвегия
|6
|7
|4
|17
|3.
|Голландия
|5
|5
|2
|12
|4.
|США
|5
|1
|2
|8
|5.
|Канада
|4
|5
|4
|13
|6.
|Швеция
|3
|2
|0
|5
|7.
|Франция
|3
|1
|2
|6
|8.
|Австрия
|2
|1
|3
|6
|9.
|Италия
|1
|1
|3
|5
|10.
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|11.
|Япония
|0
|4
|3
|7
|12.
|Австралия
|0
|2
|1
|3
|13
|Китай
|0
|2
|0
|2
|13.
|Словакия
|0
|2
|0
|2
|15.
|Олимпия (Россия)
|0
|1
|4
|5
|16.
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|16.
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|18.
|Словения
|0
|1
|0
|1
|19.
|Финляндия
|0
|0
|3
|3
|20.
|Испания
|0
|0
|1
|1
|20.
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
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