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    Олимпиада-2018: Германия сохранила лидерство, Норвегия поднялась на вторую строчку - ТАБЛИЦА

    Подытожен 9-й день соревнований

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на XXIII Зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан в 7 видах спорта завоеваны 9 комплектов медалей.

    Как сообщает Report, по итогам 9-го дня соревнований, Германия сохранила лидерство. Норвегия же превзошла Голландию и поднялась на вторую строчку. По количеству медалей лидируют скандинавы.

    Очередность Gold Medal Silver Medal                                Bronze Medal   
    1. Германия 9 2 4 15
    2. Норвегия 6 7 4 17
    3. Голландия 5 5 2 12
    4. США 5 1 2 8
    5. Канада 4 5 4 13
    6. Швеция 3 2 0 5
    7. Франция 3 1 2 6
    8. Австрия 2 1 3 6
    9. Италия 1 1 3 5
    10. Южная Корея 1 0 1 2
    11. Япония 0 4 3 7
    12. Австралия 0 2 1 3
    13 Китай 0 2 0 2
    13. Словакия 0 2 0 2
    15. Олимпия (Россия) 0 1 4 5
    16. Чехия 0 1 1 2
    16. Швейцария 0 1 1 2
    18. Словения 0 1 0 1
    19. Финляндия 0 0 3 3
    20. Испания 0 0 1 1
    20. Казахстан 0 0 1 1
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