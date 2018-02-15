Олимпиада-2018: Германия сохранила лидерство, Норвегия поднялась на вторую строчку - ТАБЛИЦА

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на XXIII Зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан в 7 видах спорта завоеваны 9 комплектов медалей.

Как сообщает Report, по итогам 9-го дня соревнований, Германия сохранила лидерство. Норвегия же превзошла Голландию и поднялась на вторую строчку. По количеству медалей лидируют скандинавы.