ОКР может быть полностью или частично восстановлен до конца Олимпиады-2018

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (МОК) может частично или полностью восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) до конца Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на 132-й сессии МОК заявила глава одной комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм Николь Хевертц.

"Олимпийский комитет России может быть полностью или частично восстановлен до конца Игр", - сказала Хевертц.

В декабре МОК приостановил членство ОКР и главы ОКР Александра Жукова.