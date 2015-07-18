Огонь Европейского юношеского Олимпийского фестиваля доставлен в Тбилиси

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Огонь Европейского юношеского Олимпийского фестиваля доставлен в столицу Грузии. В Тбилиси на Площади Свободы прошла церемония встречи олимпийского огня, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

К собравшимся на Площади Свободы обратился премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который назвал предстоящий фестиваль "важнейшим событием в жизни Грузии и региона в целом".

ХIII Европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет в Тбилиси с 26 июля по 1 августа. В нем примут участие около 4 тысяч спортсменов от 13 до 18 лет из 49 стран.