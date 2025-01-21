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Официальные лица ACF провели встречу по проекту адаптивного дзюдо

Официальные лица ACF провели встречу по проекту адаптивного дзюдо Официальные лица Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) провели встречу с делегацией компании bp по проекту адаптивного дзюдо.
Индивидуальные
21 января 2025 г. 16:02
Официальные лица ACF провели встречу по проекту адаптивного дзюдо

Официальные лица Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) провели встречу с делегацией компании bp по проекту адаптивного дзюдо.

Как сообщает Report, члены компании bp ознакомились с деятельностью ACF, а также с результатами проекта адаптивного дзюдо, реализованного за последний год.

На встрече присутствовали вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, исполнительный вице-президент ACF Рашад Расуллу, профессор дзюдо Университета Хартфордшира Майк Каллен, член Образовательного комитета Европейского союза дзюдо Нуно Делгадо и другие представители обеих организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоACF rəsmiləri adaptiv cüdo layihəsi üzrə görüş keçirib

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