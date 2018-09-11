Официальный сайт предстоящего в Баку чемпионата мира по дзюдо сдан в пользование

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сдан в пользование официальный сайт предстоящего в Баку чемпионата мира по дзюдо.

Как сообщает Report, сайт http://worldjudo2018.com действует на азербайджанском и английском языках. На сайте имеются разделы: Главная страница, Официально, Новости, Календарь и Итоги. Создан специальный раздел, зайдя на который болельщики смогут заказать билеты на чемпионат мира.

На сайте также опубликованы приветственные речи президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, министра молодежи и спорта Азада Рагимова, президента Федерации дзюдо Азербайджана Ровнага Абдуллаева и вице-президента НОК Чингиза Гусейнзаде.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.