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    Официальный сайт предстоящего в Баку чемпионата мира по дзюдо сдан в пользование

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сдан в пользование официальный сайт предстоящего в Баку чемпионата мира по дзюдо.

    Как сообщает Report, сайт http://worldjudo2018.com действует на азербайджанском и английском языках. На сайте имеются разделы: Главная страница, Официально, Новости, Календарь и Итоги. Создан специальный раздел, зайдя на который болельщики смогут заказать билеты на чемпионат мира.

    На сайте также опубликованы приветственные речи президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, министра молодежи и спорта Азада Рагимова, президента Федерации дзюдо Азербайджана Ровнага Абдуллаева и вице-президента НОК Чингиза Гусейнзаде.

    Отметим, что чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.

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