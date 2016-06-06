​Официальный представитель FİA: Даже при дождливой погоде Европейское Гран-при в Баку состоится

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В последний раз я был в Баку месяц назад и за это время проделана немалая работа. Кольцо уже готово".

Как сообщает Report, об этом заявил директор соревнований Международной автомобильной федерации (FİA), полномочный представитель по вопросам безопасности Чарли Вайтинг на пресс-конференции, прошедшей после знакомства с Бакинским городским кольцом в канун Европейского Гран-при по Формуле-1.

Ч.Вайтинг сказал, что приведение Бакинского городского кольца в готовность - дело не легкое, так как по городу постоянно передвигается транспорт: "Для произведения осмотра нам требуется 45 часов. Мы осматриваем различные отрезки вдоль кольца. Есть некоторые незначительные вопросы, которые необходимо выполнить. Однако, выполненные стандарты на высоком уровне".

Официальный представитель FİA выразил удовлетворение проведением работ по плану. Он коснулся мер, которые будут приняты в случае изменения погодных условий и дождя: "Соревнования состоятся даже если пойдет дождь. Колеса толстые и они выдерживают трение. Правда, соревнования создают некоторые трудности. Лишь в случае ливня, контролирующая изменения погоды бригада примет решение. Если на дороге есть какие-то неровности, их либо ликвидируют, либо асфальтируют. Это делается для устранения опасности".

"Приняты меры безопасности и это вызывает чувство удовлетворения. В последние 2 года мы обсудили все вопросы безопасности.

8 - 11 обороты являются самыми тонкими частями трека. В случае аварии углы не острые. По этой причине нет препятствий, которые могут загородить путь машинам. На этом отрезке скорость бывает небольшой", - сказал Ч.Вайтинг.

Отметим, что Европейское Гран-при пройдет на центральных улицах Баку 17-19 июня.