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    Официальный посол Гран-при Европы одержал вторую победу

    Гульгусейн Абдуллаев занял второе место в 9-ой серии гонки, а затем одержал победу в 10-ой серии соревнования

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля азербайджанский пилот и официальный посол Гран-при Европы Гульгусейн Абдуллаев успешно выступил в 9-ой и 10-ой сериях чемпионата "Formula Gulf 1000" (FG1000), которые прошли на автодроме в Дубае.

    Как сообщает Report, Гульгусейн Абдуллаев занял второе место в 9-ой серии гонки, а затем показав лучший результат, одержал победу в 10-ой серии соревнования.

    Отметим, что данный этап является 5-ым по счету чемпионатом FG1000, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 2011-го года. Каждый сезон состоит из 14 гонок и пилот, набравший наибольшее количество очков, становится победителем сезона. 

    Основная цель соревнования FG1000 – предоставление молодым пилотам возможности набрать необходимый опыт с целью подготовки их к гонкам высшего уровня.

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