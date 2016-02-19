Официальный посол Гран-при Европы одержал вторую победу

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля азербайджанский пилот и официальный посол Гран-при Европы Гульгусейн Абдуллаев успешно выступил в 9-ой и 10-ой сериях чемпионата "Formula Gulf 1000" (FG1000), которые прошли на автодроме в Дубае.

Как сообщает Report, Гульгусейн Абдуллаев занял второе место в 9-ой серии гонки, а затем показав лучший результат, одержал победу в 10-ой серии соревнования.

Отметим, что данный этап является 5-ым по счету чемпионатом FG1000, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 2011-го года. Каждый сезон состоит из 14 гонок и пилот, набравший наибольшее количество очков, становится победителем сезона.

Основная цель соревнования FG1000 – предоставление молодым пилотам возможности набрать необходимый опыт с целью подготовки их к гонкам высшего уровня.