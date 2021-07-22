Одна из сборных отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Сборная Гвинеи не примет участия в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса.

Сборная Гвинеи не примет участия в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министра спорта Гвинеи Санусси Соу.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля. Гвинею на соревнованиях должны были представить пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба - плавание) и Аиссата Деэн Конте (легкая атлетика, бег на 100 м).

"В связи с ростом числа заражений COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в играх в Токио", - отметил Соу в письме, адресованном главе Олимпийского комитета Гвинеи.

По информации источника AFP, близкого к правительству Гвинеи, решение не участвовать в Олимпиаде также связано с финансовыми проблемами государства.