Одна из главных лиг ММА может закрыться в ближайшее время

Лига может прекратить свое существование.

"Лига может прекратить свое существование".

Как передает Report со ссылкой на MMA Junkie, об этом заявил глава американского ММА-промоушена Bellator Скотт Кокер.

Американский медиаконгломерат Viacom, который владеет компанией лигой, близок к продаже активов промоушена.

"Bellator ищет себе партнера. Вероятно, что мы получим ясность в следующие 60-90 дней. Прямо сейчас Viacom ведет переговоры с PFL и еще несколькими компаниями, так что давайте подождем и посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Кокер.

Таким образом, турнир Bellator 299, который пройдет 23 сентября, может стать последним для лиги.

Bellator основана американским бизнесменом Бьорном Ребни в 2008 году. В отличие от других организаций, где бои проводят либо в октагоне, либо на гибридном ринге, в Bellator схватки проходят в клетке круглой формы.