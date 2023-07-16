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Одна из главных лиг ММА может закрыться в ближайшее время

Одна из главных лиг ММА может закрыться в ближайшее время Лига может прекратить свое существование.
Индивидуальные
16 июля 2023 г. 06:47
Одна из главных лиг ММА может закрыться в ближайшее время

"Лига может прекратить свое существование".

Как передает Report со ссылкой на MMA Junkie, об этом заявил глава американского ММА-промоушена Bellator Скотт Кокер.

Американский медиаконгломерат Viacom, который владеет компанией лигой, близок к продаже активов промоушена.

"Bellator ищет себе партнера. Вероятно, что мы получим ясность в следующие 60-90 дней. Прямо сейчас Viacom ведет переговоры с PFL и еще несколькими компаниями, так что давайте подождем и посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Кокер.

Таким образом, турнир Bellator 299, который пройдет 23 сентября, может стать последним для лиги.

Bellator основана американским бизнесменом Бьорном Ребни в 2008 году. В отличие от других организаций, где бои проводят либо в октагоне, либо на гибридном ринге, в Bellator схватки проходят в клетке круглой формы.

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