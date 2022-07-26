Один борец из Азербайджана завоевал серебро, другой бронзу

Азербайджанский борец греко-римского стиля Фараим Мустафаев вышел в финал чемпионата мира U-17 в Риме.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Фараим Мустафаев вышел в финал чемпионата мира U-17 в Риме.

Как сообщает Report, в решающем поединке в категории до 55 кг спортсмен встретился с индийцем Сураджем Сураджем.

Проиграв со счетом 0:11, Мустафаев довольствовался серебряной медалью.

Саид Халилов, выступающий в категории до 48 кг, победил японца Ю Такемото со счетом 9:1 и завоевал бронзу.

Сегодня за золото также будут бороться Исмаил Рзаев (80 кг), Али Ализаде (65 кг) и Мазахим Марданов (110 кг).