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Один борец из Азербайджана завоевал серебро, другой бронзу

Один борец из Азербайджана завоевал серебро, другой бронзу Азербайджанский борец греко-римского стиля Фараим Мустафаев вышел в финал чемпионата мира U-17 в Риме.
Индивидуальные
26 июля 2022 г. 20:58
Один борец из Азербайджана завоевал серебро, другой бронзу

Азербайджанский борец греко-римского стиля Фараим Мустафаев вышел в финал чемпионата мира U-17 в Риме.

Как сообщает Report, в решающем поединке в категории до 55 кг спортсмен встретился с индийцем Сураджем Сураджем.

Проиграв со счетом 0:11, Мустафаев довольствовался серебряной медалью.

Саид Халилов, выступающий в категории до 48 кг, победил японца Ю Такемото со счетом 9:1 и завоевал бронзу.

Сегодня за золото также будут бороться Исмаил Рзаев (80 кг), Али Ализаде (65 кг) и Мазахим Марданов (110 кг).

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 güləşçisi medal qazanıb

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