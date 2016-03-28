Одежда азербайджанских олимпийцев для "Рио-2016" не будет заказана в известных домах моды

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Пошив одежды для азербайджанской делегации на Летних олимпийских играх "Рио-де-Жанейро-2016" не будет заказан в брендовых домах моды Европы.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

По ее словам, на этот раз одежда будет изготовлена в одном из домов мод Италии. Однако комплект одежды вновь будет состоять из высококачественной парадной и спортивной формы.

Отметим, что одежда на Летних олимпийских играх в Лондоне в 2012 году была изготовлена в доме моды всемирно известного итальянского дизайнера Эрманно Скервино.