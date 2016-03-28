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    Одежда азербайджанских олимпийцев для "Рио-2016" не будет заказана в известных домах моды

    Одежда будет сшита в Италии

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Пошив одежды для азербайджанской делегации на Летних олимпийских играх "Рио-де-Жанейро-2016" не будет заказан в брендовых домах моды Европы. 

    Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

    По ее словам, на этот раз одежда будет изготовлена в одном из домов мод Италии. Однако комплект одежды вновь будет состоять из высококачественной парадной и спортивной формы. 

    Отметим, что одежда на Летних олимпийских играх в Лондоне в 2012 году была изготовлена в доме моды всемирно известного итальянского дизайнера Эрманно Скервино.

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