Завоевавшие первое место на ЧЕ азербайджанские дзюдоисты вернулись на родину

Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на чемпионате Европы по дзюдо в столице Эстонии Таллинне, вернулись на родину.
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Дзюдоистов в Международном аэропорту Гейдара Алиева встречали представители Федерации дзюдо Азербайджана, журналисты, болельщики и родственники спортсменов.
Напомним, что юные дзюдоисты Азербайджана взяли на чемпионате Европы первое место в смешанных командных соревнованиях. Члены сборной завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, также заняв первое место в общем зачете континентального первенства.