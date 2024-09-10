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Завоевавшие первое место на ЧЕ азербайджанские дзюдоисты вернулись на родину

Завоевавшие первое место на ЧЕ азербайджанские дзюдоисты вернулись на родину Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на чемпионате Европы по дзюдо в столице Эстонии Таллинне, вернулись на родину.
Индивидуальные
10 сентября 2024 г. 06:32
Завоевавшие первое место на ЧЕ азербайджанские дзюдоисты вернулись на родину

Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на чемпионате Европы по дзюдо в столице Эстонии Таллинне, вернулись на родину.

Как сообщает Report, самолет со спортсменами приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Дзюдоистов в Международном аэропорту Гейдара Алиева встречали представители Федерации дзюдо Азербайджана, журналисты, болельщики и родственники спортсменов.

Напомним, что юные дзюдоисты Азербайджана взяли на чемпионате Европы первое место в смешанных командных соревнованиях. Члены сборной завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, также заняв первое место в общем зачете континентального первенства.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionu olan Azərbaycanın gənc cüdoçuları ölkəyə dönüblər

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