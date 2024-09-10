Завоевавшие первое место на ЧЕ азербайджанские дзюдоисты вернулись на родину

Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на чемпионате Европы по дзюдо в столице Эстонии Таллинне, вернулись на родину.

Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на чемпионате Европы по дзюдо в столице Эстонии Таллинне, вернулись на родину.

Как сообщает Report , самолет со спортсменами приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Дзюдоистов в Международном аэропорту Гейдара Алиева встречали представители Федерации дзюдо Азербайджана, журналисты, болельщики и родственники спортсменов.

Напомним, что юные дзюдоисты Азербайджана взяли на чемпионате Европы первое место в смешанных командных соревнованиях. Члены сборной завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, также заняв первое место в общем зачете континентального первенства.