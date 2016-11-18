Очередной азербайджанский тхэквондист завоевал медаль на чемпионате мира

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская сборная завоевала очередную медаль на молодежном чемпионате мира по тхэквондо в канадском городе Бернаби.

Как сообщает Report, во второй день соревнований Гасым Магомедов в весовой категории 55 кг завоевал серебро. Он последовательно победил соперников из Украины, Китая, Мексики, Италии и Ирана, однако в финале проиграл южнокорейскому спортсмену.

Отметим, что это вторая медаль сборной Азербайджана на этом чемпионате мира. В первый день соревнований Аяз Гамбарли (45 кг) завоевал бронзу.